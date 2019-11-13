Украинский лоукостер SkyUp Airlines с 30 марта 2020 года запустит прямые рейсы из Киева в итальянский Бари. Как сообщила пресс-служба авиакомпании, рейсы будут осуществляться два раза в неделю – по понедельникам и пятницам. Стоимость билета в одну сторону без багажа составляет от 1694 грн.

Отметим, что Авиакомпания "Скайап" зарегистрирована в Киеве в июне 2016 года. Учредителем является ООО "ACS-Украина" Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp! Согласно данным Единого реестра юридических и физических лиц-предпринимателей, конечными бенефициарами SkyUp являются Александр (50%) и Юрий (50%) Альбы.

Ранее мы информировали, что лоукостер SkyUp запустил авиарейсы из Харькова в Тбилиси.

Еще напомним, что SkyUp запустил авиарейсы между Харьковом и Киевом, а также из Киева во Львов.