Встретится ли Зеленский с Путиным?

После того, как завершилось разведение войск в Петровском, все стали ждать следующего шага. Которым теперь, по идее, должно стать объявление о дате проведения встречи "нормандской четверки". Но вместо этого вчера одной из главных тем дня стала возможная встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина в Астане. То есть в Нур-Султане.

Источником информации об этой встрече стал как раз Нурсултан Назарбаев – бывший президент Казахстана. По его словам, во время визита в Японию Зеленский обсуждал эту тему с ним и дал добро. Поэтому, по логике вещей, сейчас дело лишь за согласием Путина.

В Кремле же выразили благодарность, но дали понять, что "нормандский" формат сейчас важнее. Да и украинский министр иностранных дел Пристайко к вечеру уточнил, что японское "согласие" Зеленского было общими фразами насчет того, что нам пригодится любая помощь.

Так что "казахстанский" вариант можно считать несостоявшимся – по крайней мере, на данный момент. Потому что украинско-российские отношения остаются непредсказуемыми, и всеми желанная, но до сих пор не назначенная "нормандская" встреча в итоге может и не состояться. И тогда Зеленскому понадобится альтернатива – поскольку уже все поняли, что украинский президент зачем-то очень хочет встретиться с Путиным.

Чего хочет Зеленский от этой встречи? Его команда публично заявляет о том, что итогом должна стать отмена или хотя бы корректировка "Минска-2". Что, конечно же, было бы удобно для украинской власти. Однако главный вопрос в том, что у Зеленского есть такого, в обмен на что Путин согласится пойти на корректировку Минских соглашений.

Земельные Зе-маневры

В Раде витает вопрос рынка земли. Фото: censor.net

Земельный вопрос, похоже, окончательно испортил Зе-большинство. Вчера законопроект о рынке земли не рассматривался, будучи перенесенным на сегодня. Но хватит ли голосов - непонятно.

Формальным обоснованием неготовности "Слуги народа" проголосовать проект называют непонятное с точки зрения логики желание власти принять его в первом чтении без изменений, а ко второму чтению внести правку, запрещающую владеть землей иностранцам до проведения референдума.

Впрочем, это не единственный повод для трений: часть "слуг" подозревает (и вполне обоснованно), что возможность владеть землей для украинских компаний станет лазейкой, через которую в конечном итоге землю скупят иностранцы.

Наконец, непонятной выглядит и ситуация, когда сначала голосуется законопроект, а после этого по нему проводят референдум.

На самом деле, все это не более чем технологические шаги призванные сместить акценты по данной теме. Когда речь идет о референдуме по запрету продажи земли иностранцам, этим власть пытается внушить избирателям, что она выполняет их волю, хотя до сих пор во всех опросах вопрос ставился о том, чтобы на референдуме в принципе был решен вопрос – можно ли продавать землю или нет.

Но нельзя сказать, что эта хитрость власти хорошо удается. Вчера "Оппозиционная платформа" и "Батькивщина" по очереди устраивали акции возле президиума, и это выглядело куда убедительнее, чем невнятные объяснения от Зе-большинства. Так что сомнительно, что маневрам власти кто-то поверит.

Вятрович в Раде: кому выгодно?

Экс-руководитель Института нацпамяти заходит в Раду. Фото: Радио Свобода

Тем временем фракция "Слуги народа" попала в неожиданный скандал. Вчера в парламенте должен был голосоваться пункт о лишении депутатского мандата Ирины Луценко по ее просьбе. Вопрос касался исключительно "Евросолидарности" и не должен был выйти за ее пределы, но вдруг всплыла внезапная подробность.

Дело в том, что под №24 в списке партии Порошенко шла некая Наталья Бойко, которая вдруг оказалась представителем нынешнего Кабмина в "Нафтогазе" и по этой причине отказалась брать мандат. А под №25 в списке идет печально известный экс-директор Института нацпамяти Владимир Вятрович.

Этот "сюрприз" сначала в соцсетях, а потом и с трибуны Верховной Рады озвучил нардеп от "Слуги народа" Макс Бужанский. Который обвинил премьера в подыгрыше Порошенко, а свою фракцию – в коалиции с "евросолидаристами". И призвал не голосовать за "размандачивание" Луценко.

Призыв Бужанского услышали почти полсотни "слуг" и еще столько же депутатов из других фракций ("Оппозиционная платформа" в полном составе, большая часть внефракционных и два депутата от "Батькивщины"). Однако голосов все равно оказалось с запасом, так что Вятрович может готовить дырочку под депутатский значок.

Однако вряд ли из этого стоит делать трагедию. Безусловно, Зеленскому стоит запомнить, что Гончарук уже второй раз вольно или невольно подыгрывает националистам. Однако подыгрыш на самом деле получился так себе.

Присутствие Вятровича в Раде – без его полномочий директора ИНП – лишь законсервирует "Евросолидарность" в ее 8%-й нише (плюс максимум 2% от других националистов). Больше того, стоит Вятровичу хоть раз с трибуны выступить с призывом отменить 8 Марта, и это лишь станет для электората подтверждением того, что на фоне партии Порошенко все остальные парламентские партии вполне адекватны.

Впрочем, 8-10%-я ниша, скорее всего, устроит Порошенко, потому что без Вятровича его партия вообще становится аморфной массой. Так что в итоге все будут довольны.

Как суд защитил антисемита

Василий Марущинец. Фото: его страница в Facebook

Однако, как уже сказано, наличие скрытых агентов национализма во власти Зеленскому стоит запомнить – поскольку порой принимаемые решения бьют по его рейтингу больше, чем его собственные ошибки. Одним из таких решений является вчерашний вердикт Апелляционного суда, которым было признано незаконным увольнение из МИД бывшего консула в Германии Василия Марущинца за антисемитские высказывания в соцсетях.

Сейчас эта история подзабылась, однако весной прошлого года была у всех на слуху – после того, как в широкий доступ попали высказывания Марущинца в "Фейсбуке" о "жидах". Скандал был настолько громким, что даже тогдашнее руководство страны вынуждено было отреагировать, уволив консула-антисемита.

Марущинец подал иск на МИД, но суд первой инстанции отказал ему. А вот теперь апелляционная инстанция встала на сторону антисемита. Чем могли руководствоваться судьи Апелляционного суда, неизвестно. Высказывания бывшего консула были настолько антисемитскими, что, попади он в руки израильского правосудия, то получил бы длительный срок.

Однако и в нашем Уголовном кодексе есть статья за разжигание межнациональной розни, под которую Марущинец подпадает безусловно. И нормальные судьи отправили бы его за решетку, а не восстанавливали в должности.

Поэтому высшая судебная власть должна разобраться, кто у них там сидит в Апелляционном суде. Иначе Зеленский рискует испортить отношения с Израилем, которые только недавно начал восстанавливать.

Возьмется ли НАБУ за Гонтареву и Кубива?

Александр Писарук. Фото: НБУ

Громкий скандал охватил вчера и финансово-банковскую сферу. Начался он еще позавчера вечером – после того, как НАБУ задержало главу правления "Райффайзен Банка Аваль" Александра Писарука. Задержали его не за работу в нынешнем банке, а за действия времен его пребывания замом главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, и все дело связано с уже исчезнувшим банком аграрного олигарха Олега Бахматюка VAB.

В 2014-м Нацбанк выделил VAB рефинансирование в размере 1,2 млрд гривен – как выяснилось, фактически без залога. При этом подозревается, что готовивший решение Писарук получил откат. К слову, этот рефинанс банку не помог - он вскоре был объявлен банкротом.

На преследование Писарука уже отреагировала Гонтарева, вставшая на его защиту. Глава Нацбанка Яков Смолий срочно прервал загранкомандировку, а пресс-служба НБУ выразила возмущение арестом бывшего зампредседателя. Наконец, члены правления Нацбанка заявили о готовности выступить поручителями для Писарука и еще семи бывших сотрудников НБУ и VAB, которые проходят по тому же делу.

А тем временем НАБУ готовит подозрение и непосредственно Бахматюку, который считается главным выгодополучателем преступной схемы (сам он свою вину отрицает). При этом, не исключено, что копнуть могут глубже, и тогда вскроются другие некрасивые истории с рефинансированием. А в число подозреваемых могут попасть два бывших председателя Нацбанка – Гонтарева и Кубив.