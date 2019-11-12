Команда главы президентской фракции в парламенте Давида Арахамии ведет переговоры с компанией Google. Об этом он рассказал в интервью LIGA.net. Кроме этого он отметил, что со другими мировыми компаниями сейчас ведется "активная стадия переговоров".

Так, на вопрос, ведет ли кто-то переговоры о приход Apple в Украину и какие могут быть варианты, Арахамия ответил, что про Apple ему ничего не известно, однако уже удалось достичь договоренности с Rakuten, хозяевами Viber.

"Мы сейчас разговаривали с Binance, крупнейшей криптобиржей. Разговариваем сейчас с Amazon о приходе в Украину. Речь о дата-центре. Мы разговариваем с Google о переносе штаб-квартиры из Европы сюда", - рассказал Арахамия.

Ранее "Страна" писала, что Google тайно собирает личные данные о здоровье миллионов американцев.

Еще мы рассказывали, что Google выпускает крупнейшее за пять лет обновление своего алгоритма.