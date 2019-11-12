Вчерашняя бойня в Шестом апелляционном административном суде на улице Московской в Киеве закончилась четырьмя уголовными производствами и причинением побоев бойцам Нацгвардии.

Все началось с того что группа агрессивных сторонников патриарха Филарета с крестами и хоругвями пытались прорваться в здание суда. Конвой Нацгвардии попытался их сдержать, объясняя, что в зале нет мест для всех, но "миряне" оказались совсем не мирными. Началась потасовка, они выбили стеклянную дверь и ворвались в суд. Как мы узнали из собственных источников в МВД, одному бойцу срочной службы из Нацгвардии некий агрессивный прихожанин УПЦ КП с такой силой ударил деревянным посохом по руке, что сломал кисть.

Раненного госпитализировали с закрытым переломом. По данному факту завели уголовное производство по ч.2 ст.345 УК Украины - причинение средней тяжести телесных повреждений сотруднику правоохранительного органа при исполнении служебных обязанностей. Наказание до 5 лет тюрьмы. Однако прибывшая полиция почему-то не стала задерживать никого из активных драчунов. В МВД говорят что от руководства поступила команда - верующих сдерживать, но никого "не принимать".

Камнем преткновения стало рассмотрение административного дела по апелляционной жалобе Минкульта на постановление Окружного админсуда Киева от 4 сентября 2019 года, которым была приостановлена ликвидация УПЦ КП по административному иску религиозной организации.

Также вчера поступили заявления в полицию от троих судей апелляционного админсуда Анатолия Степанюка, Людмилы Губской и Ксении Эпель. Именно эта коллегия вчера отменила постановления первой инстанции и разрешила ликвидировать УПЦ КП.

Завели три уголовных производства по ч.1 ст.376 УК Украины - вмешательство в деятельность судьи с целью препятствования отправления правосудия.Виновным грозит наказание до 6 месяцев ареста. Судьи указали в заявлениях, что группа неизвестных нарушала общественный порядок в помещении Апелляционного админсуда, повредили мебель, нанесли телесные повреждения охране, пытались ворваться в зал судебных заседаний на время рассмотрения жалобы.

Ранее "Стана" подробно описала главные вопросы о причинах и последствиях признания ПЦУ другими церквями.