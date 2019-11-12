Бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович прорывается в большую политику. Как мы ранее сообщали, он зайдет в Раду по спискам "Европейской солидарности" Петра Порошенко вместо Ирины Луценко, сложившей мандат по состоянию здоровья.

"Иду в политику, чтоб строить украинский мир и останавливать "русский мир", - написал сам Вятрович на своей странице в Facebook, а процитировала его партия экс-президента.

Фото: www.facebook.com/volodymyr.viatrovych

Ранее сообщалось, что сразу после того, как Вятрович стал депутатов, в его адрес посыпались угрозы, но они оказались розыгрышем пранкера Джокера. Еще отметим, что в конце октября Вятрович вернулся в Институт национальной памяти.