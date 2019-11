Сегодня детективы НАБУ задержали директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента Светлану Кондзелю, которая требовала 150 тысяч долларов за назначение на пост заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

"Страна" решила изучить соцсети Кондзели, бравшей взятки под носом у президента и его команды.

Судя по профилю чиновницы в Facebook, она позиционирует себя, как яркая женщина и позитивный человек. Она постит фото в купальнике с отдыха в Турции, разные "мудрые" цитаты, а также вещи, которые мотивируют ее работу. Например, "мотивация дня: В природе буквально ничего не цветет круглый год. Поэтому не требуйте от себя того же. Давайте себе отдохнуть", или "мотивация дня: If not now, when? (Если не сейчас, то когда - Ред.)".

В описании самой себя Кондзеля поставила фразу 'Yes, I can! ("Да, я могу!").

Фото: Facebook/Світлана Кондзеля

При этом Светлана не стесняется в шутку сравнивать себя с самой королевой, размещая у себя на стене скрин из игры, где по фото лица определяется, какая работа подходит больше всего. Как выяснилось, "Светлана как... королева".

"Сказать, что я догадывалась, это ничего не сказать", - пишет она.

Скриншот: Facebook/Світлана Кондзеля

В последнем опубликованном посте, во вторник 11 ноября, Кондзели разместила фото своей дачи во Львове, где она, судя по всему, отдыхала в прошлом году. После сообщений о ее задержании на крупной взятке, это вызвало шквал критики и злорадства в комментариях.

Скриншот: Facebook/Світлана Кондзеля

"Ща НАБУ тебе оборудует домик за казенный счет. Лет на 10", "Ничего страшного. За решеткой отдохнешь", "В тюрьме теперь за едой нормальной соскучишься!!!", " Большинство крыс всеядны. Однако у разных видов существуют определённые предпочтения. Некоторые предпочитают растительную пищу — семена, овощи, фрукты, а некоторые доллары..." - пишут люди в комментариях под постом.

Скриншот: Facebook/Світлана Кондзеля

Ранее "Страна" разбиралась, в чем подозревают чиновницу, которая работала в ОП при четырех последних президентах, и что о ней известно.

Напомним, что во вторник, 12 ноября, детективы НАБУ задержали директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента Светлану Кондзелю. Ее подозревают в крупном мошенничестве. В частности, она потребовала 150 тысяч долларов за назначение на пост заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

Ранее в Офисе президента уже подтвердили задержание своей чиновницы на взятке.