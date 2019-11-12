В среду, 13 ноября, в Украине сохранится прохладная погода. В западных областях будет теплее, чем в других, но там ожидаются порывы ветра.

Синоптик Наталья Диденко написала в Facebook, что в среду, 13 ноября температура составит +11...+15 градусов, на юге и западе +14... +19 градусов, в Крыму до +20 градусов. В Киеве в среду будет сухо, очень ветрено, днем +12...+14 градусов.

Она отмечает, что до конца недели в Украине не прогнозируется серьезных холодов и существенных осадков, а похолодание придет только после 20 ноября. "Существенное похолодание придет ориентировочно с 20 ноября, как раз под Михаила", - написала синоптик.

Фото: facebook.com/tala.didenko

По данным Укргидрометцентра, 13 ноября на западе Украины ожидается переменная облачность, без осадков, только днем в Закарпатье небольшой дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью от +4 до +11 градусов, днем +10...+17 градусов.

На севере Украины прогнозируют переменную облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2+8 градусов, днем +8+15 градусов; в Сумской области - ночью +1+6 градусов, днем +7+12 градусов.

На востоке ночью температура +3…+7, днем +9..+14. Ветер восточный 7-12 м/с.

На юге страны днем +14...+17, ночью +6...+11 градусов. Теплее всего будет в Крыму. Там температура поднимется до +16... +18 градусов.

В Киеве погода в течение дня будет облачной. Дневная температура будет колебаться в пределах +12...+14 градусов, ночью столбик термометра снизиться до отметки +5...+7 градусов. Осадков не ожидается.

Также в западных областях порывы ветра 15-20 метров в секунду. Ночью и утром на Левобережье страны – туман, видимость 200 – 500 метров – и уровень опасности, желтый.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, что Украина в ближайшие дни станет одной из самых теплых стран в Европе.

Также мы писали о том, что Украину накрыл плотный туман с видимостью в 200-500 метров.