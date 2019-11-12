Польское правительство премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого ушло в отставку во время первого заседания сейма страны нового созыва. Об этом сообщает пресс-служба сейма в Твиттере.

Как отмечается, согласно конституции Польши, Моравецкий подал прошение об отставке во время первого заседания нижней палаты парламента. Премьер-министр также подвел итоги четырех лет деятельности кабмина, отметив, что работа правительства способствовала повышению благополучия населения, увеличению расходов на здравоохранение и мер по поддержке молодежи.

В этот раз отставка правительства является формальной процедурой, так как правящая партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского победила на парламентских выборах. До этого Моравецкий уже представил состав правительства на новый срок.

Скриншот: Twitter/Sejm RP

Напомним, выборы в сейм (нижнюю палату польского парламента) прошли в стране 13 октября. "Право и справедливость" Ярослава Качиньского получила 235 мандатов из 460. В польский парламент также прошли партии "Гражданская платформа", "Зеленые", "Новочесна", "Инициатива Польска", "Левые", "Польская коалиция" в составе Польской крестьянской партии, "Кукиз-15" и "Конфедерация". Один мандат получило немецкое национальное меньшинство.

Ранее сообщалось, что в польский Сейм не прошел ни один представитель украинской диаспоры, зато туда попали много критиков нашей страны.