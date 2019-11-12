В Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) сообщили подробности задержания сотрудницы Офиса президента Украины по подозрению в получении неправомерной выгоды.

Как сообщает в Facebook САП, задержание чиновницы произошло в составе участников преступной группы. "Во время негласных следственных розыскных действий задокументировано факт вымогательства с физического лица 300 тыс. долларов США неправомерной выгоды за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины", - пишет ведомства.

Отмечается, что руководительницу одного из главных департаментов Офиса президента Украины, ее сообщницу - экс-заместительницу министра культуры Украины в 2011 году (вполне вероятно, речь может идти об Александре Губиной - Ред.) и других участников группировки задержаны в соответствии со ст.208 УПК Украины сразу после получения первого транша неправомерной выгоды в сумме 150 тысяч долларов США.

В САП сообщают, что продолжаются неотложные следственные действия, к которым привлечены работники СБУ. Решается вопрос сообщения о подозрении.

Фото: facebook.com/sap.gov.ua

Напомним, что во вторник, 12 ноября, детективы НАБУ задержали директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента Светлану Кондзелю. Ее подозревают в крупном мошенничестве. В частности, она потребовала 150 тысяч долларов за назначение на пост заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

При этом в Офисе президента подтвердили задержание своей чиновницы на взятке.