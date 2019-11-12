Полиция проверяет информацию о закладке взрывчатки на 54 объектах в Харькове. Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области 12 ноября.

Речь идет о 21 жилом доме, 21 торговом центре, 8 медицинских учреждениях, вузе, аэропорту, центральном автовокзале и железнодорожном вокзале. "По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления ГУ НП в Харьковской области", - говорится в сообщении.

Кстати, в Украине только метро за последние пять лет "минировали" около 200 раз. А только за 2019 год - уже 20 раз.

Напомним, что на днях пассажиров поезда Харьков - Киев срочно высадили из состава.

Также мы писали о том, что в Харькове взрывчатку искали в трех вузах и жилом доме.