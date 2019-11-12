Во фракции "Слуга народа" решили отправить председателя комитета парламента по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса на курсы дзюдо после того, как он подрался с лидером Радикальной партии Олегом Ляшко. Об этом журналистам заявил глава фракции Давид Арахамия. Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

Как сообщил Арахамия, Герусу следовало первым нанести удар Ляшко. "По-моему, он должен был зарядить в нос Ляшко сразу же после слова "здрасьте", – сказал Арахамия.

Также он сообщил, что фракция решили, что Герус должен отправиться на тренировки по дзюдо. "Провели (беседу, - Ред.) и даже решили направить его на тренинг по дзюдо, в спортивную секцию", – сказал Арахамия.

Видео: YouTube/НАШ

Напомним, 6 ноября Ляшко напал на Геруса в международном аэропорту "Борисполь". После этого Герус назвал драку "шоу-провокацией", а Ляшко - защитником бизнеса олигарха Рината Ахметова.

В итоге полиция открыла уголовное производство по факту драки. Однако правоохранители не указали, по какой именно статье было начато расследование. В рамках дела полиция намерена допросить самого Ляшко, а также очевидцев – сотрудников аэропорта.