Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев действительно предлагал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в Казахстане. Об этом сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко, пишет BBC Украина.

Однако, по его словам, предложение было без какой-либо конкретики. Пристайко отметил, что этот вопрос обсуждался на встрече Назарбаева с Зеленским в Японии и речь, в частности, шла о том, что казахстанский политик может помочь организовать такую встречу.

В это же время украинский дипломат добавил, что встреча двух президентов Украины и России в Казахстане маловероятна. "Я не думаю, что встреча может быть в Астане (Нур-Султан). Скорее всего или в Берлине, или в Париже", - сказал он.

Отвечая на вопрос, реальна ли встреча Путина и Зеленского тет-а-тет вне "нормандского" формата, Пристайко заявил: "Я так же, как и вы, сегодня утром услышал, что такая встреча возможна".

Напомним, что Назарбаев заявил, что предложил Путину и Зеленскому встретиться в Казахстане тет-а-тет, а украинский президент дал согласие.

Также мы писали о том, что в Кремле дали первый комментарий по поводу встречи тет-а-тет Зеленского и Путина. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Путин никогда не отказывался от встреч и заинтересован в улучшении российско-украинских отношений. Однако, как отметил представитель Кремля, встреча должна быть хорошо подготовлена.