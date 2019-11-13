Большая часть украинцев не поддерживает введение рынка земли в нынешних условиях. Об этом заявил депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин в кулуарах Верховной Рады во вторник, 12 ноября, сообщает пресс-служба нардепа.

Как он считает, в данный момент украинская сельскохозяйственная земля является сильно недооцененной.

"В экономических условиях, в которых сегодня находится Украина, открытие рынка земли, по сути, ограбит нынешних владельцев паёв. Такая земля, которая есть в Украине, должна быть дооценена и стоить на европейском уровне", – заявил Сергей Лёвочкин.

По словам депутата, фракция ОПЗЖ не поддерживает законопроект о рынке земли и не будет за него голосовать. "Вся наша фракция вышла сегодня к трибуне и заявила о своей позиции", – сказал парламентарий.

Также он отметил, что для открытия рынка земли нужно подготовиться.

"Мы считаем, что должна быть восстановлена справедливость – вся государственная сельскохозяйственная земля должна быть разделена между теми людьми, которые не получили земельные паи во время первичной распаёвки", – подчеркнул Сергей Лёвочкин.

По его мнению, после того, как будет распаёвана государственная земля, необходимо провести всеукраинский референдум по вопросу земли. И только референдум даст ответ на вопрос – согласен ли украинский народ на то, чтобы был отменён мораторий на продажу земли сельхозназначения.

"Украинский народ должен принять на референдуме решение: будет или не буде продаваться украинская сельскохозяйственная земля. Только после этого любая власть: и президент, и парламент, и кабмин могут принимать решения о запуске рынка земли. До выполнения этих условий, мы будем категорически против этого законопроекта", – резюмировал оппозиционный политик.

Напомним, в среду, 13 ноября, фракция "Слуга народа" весь день будет рассматривать законопроекты о рынке земли.

Также мы писали, что националисты собираются в среду блокировать Раду, чтобы помешать депутатам принять закон о продаже земли.