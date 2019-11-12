Россия призывает Киев продлить закон об особом статусе Донбасса и начать диалог с представителями так называемых "ДНР" и "ЛНР". Об этом заявил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов, пишет РИА Новости.

"Российская делегация обратила внимание, что 31 декабря 2019 года истекает срок действия закона об особом статусе Донбасса. Это закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Луганской и Донецкой областей". Российская делегация призвала киевскую сторону обеспечить продление действия этого закона, а также начать диалог с представителями Донбасса в политической подгруппе о поправках к этому закону, необходимых для имплементации формулы Штайнмайера. А в дальнейшем – согласовать эти поправки в контактной группе", - сказал Грызлов журналистам.

Он отметил, что для полноценного введения в действие особого статуса требуется его закрепление в конституции.

"Необходимо продвигаться к поэтапному и полному выполнению пунктов Комплекса мер. Представители России и ОБСЕ в контактной группе готовы содействовать такому диалогу, и еще раз подтвердили это на сегодняшней встрече", - заявил Грызлов.

Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной Радой в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года. В документе говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода незаконных формирований с этих территорий.

Напомним, что в ОБСЕ, Евросоюзе и России отреагировали на разведение войск на Донбассе.

Также мы писали о том, что Путин и Меркель заявили об особом статусе Донбасса в законодательстве Украины.