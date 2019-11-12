В Офисе президента подтвердили, что сегодня сотрудники НАБУ задержали руководителя одного из главных департаментов ОП. Об этом говорится в Telegram-канале Офиса президента.

"Этот человек работал в различных отделах администрации президента с 2005 года. Для главы государства нет "своих" и "чужих". Коррупция должна быть искоренена: чем выше пост коррупционера, тем опаснее для государства злоупотребления с его стороны", - сообщили там. В ОП также добавили, что все подробности об этом деле расскажут в НАБУ.

Фото: t.me/OP_UA

Напомним, что во вторник, 12 ноября, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента Светлану Кондзелю. Ее подозревают в крупном мошенничестве. В частности, она потребовала 150 тысяч долларов за назначение на пост заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

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