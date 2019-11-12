Перепалка в сети между бывшим руководителем Института Нацпамяти Владимиром Вятровичем, который сегодня вошел в Раду по списку "ЕС" Петра Порошенко, и депутатом от Слуги народа Максимом Бужанским оказалась розыгрышем пранкера Джокера.

Об этом пранкер сообщил в своем Telegram-канале, прикрепив соответствующие скриншоты.

"Вы считаете, господин Вятрович, что суть любви к своей Родине - заключается лишь в декоммунизации? Нет, настоящая любовь к своей стране - это, прежде всего, уважение и любовь к своим соотечественникам, несмотря на их мировоззрение и язык, на котором они привыкли общаться в повседневности. Не будьте лохом, опровергните фейк, который вы сами и распространили", - написал Джокер.

Как видно на одном из скриншотов, после публикации переписки на номер пранкера начали приходить угрозы от поклонников Вятровича, которые думают, что пишут Бужанскому.

Скриншот: t.me/joker_ukr/90

Как сообщалось, ранее Вятрович выложил скрин якобы сообщения, которое получил от Бужанского. Оно переполнено угроз в адрес будущего нардепа от БПП.

"Привет коллега будущий, смотри давай без провокаций, если ты откроешь в мою сторону свой рот, я сразу буду бить в еб@ло, я тебя предупредил, я таких как ты бандеровских пид@расов еб@л и буду еб@ть, ты понял??" - говорится в сообщении.

При этом сам Бужанский уже отреагировал на скандальный скрин и назвал это провокацией со стороны Вятровича. Кроме того Бужанский отметил, что в скрине указан номер не его мобильного телефона.

Ранее "Страна" писала о том, как Гончарук помог пришествию Вятровича в Раду.

Также мы писали, что Вятрович призвал Зеленского прислушаться к "активному меньшинству", иначе Майдан "поставит на место".