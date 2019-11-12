12 ноября детективы НАБУ задержали Светлану Кондзелю - директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента.

У Владимира Зеленского подтвердили задержание, заявив, что "для главы государства нет "своих" и "чужих".

Разбирались - в чем подозревают чиновницу, которая работала в ОП при четырех последних президентах, и что о ней известно.

В чем ее подозревают

Светлану Кондзелю подозревают в коррупции и взяточничестве. В САП сообщили, что во время негласных следственных действий был задокументирован факт вымогательства. С физического лица требовали 300 тыс. долларов за назначение на пост заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

Кроме Кондзели, сразу после получения первой части взятки 150 тыс. долларов, была задержана экс-заместитель Минкульта, которая была при должности в 2011 году. А также "другие участники группировки".

Вероятно речь идет об Александре Губиной - бывшей заместительнице Михаила Кулиняка и его доверенном лице. Она фигурировала в деле о шантаже силовиками застройщика Артура Мхитаряна, которое инициировала организация, связанная с бывшим Минкультом.

Об этом говорилось в расследовании "Наші гроші з Денисом Бігусом". Про шантаж и "ходоков из СБУ" Мхитарян сообщил в видеообращении к Петру Порошенко в декабре прошлого года. Также журналисты сообщали, что муж Губиной несколько лет проработал в СБУ.

По данным СМИ, Кондзеля ранее заявляла, что решает любые проблемы благодаря своим связям в Офисе президента.

Десять лет при четырех президентах

Светлане Кондзеле 45 лет. Родилась во Львове. По образованию она юрист. Работала юрисконсультом ООО "Бит - Сервис" во Львове, возглавляла отдел Госуправления охраны окружающей среды во Львовской области. Была в Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Кондзеля работала в разных отделах при президенте с 2009 года (была консультантом секретариата Службы по представлению интересов президента в судах Украины, помощником в службе политического и ситуативного анализа, консультантом отдела взаимодействия с органами исполнительной власти. В департаменте обеспечения доступа к публичной информации она с 2014 года.

Фото: Светлана Кондзеля

Супруг Светланы Кондзели Валентин Машуков владеет ООО "Люче", которое занимается оптовой продажей мебели, ковров и осветительных приборов.

Страница Светланы Кондзели в Facebook, несмотря на то, что она в Администрации Президента уже 10 лет, совсем не похожа на страницу чиновницы. Она наполнена селфи, фотографиями природы, результатами тестов в духе "Какая работа подходит вашему лицу".

Выяснилось, что работа королевы.

А также сетевыми мудростями. Например, "Даже, если ты ангел - всегда найдется тот, кому не понравится шелест твоих крыльев.

Или "Право на глупость - одна из гарантий свободного развития личности".

Также на странице много фотографий с отдыха - например, в Турции.

Что в декларации

Декларация у чиновницы скромная. За 2018 Светлана Кондзеля указала квартиру в Крюковщине под Киевом (86 кв м) и кладовую (4,9 кв м). Также она имеет в общей собственности квартиру во Львове (114,5 кв м). Ее супруг задекларировал квартиру (47,4 кв м) и земельный участок (2200 кв м) в Ивановке под Киевом. В автопарке - автомобиль - Renault Latitude 2011 выпуска.

За прошлый год чиновница указала 257 915 тыс грн зарплаты. Наличные средства, средства на счетах в банках - она не указывала.