От Рыльского до Окуевой. В пяти районах Киева новые имена получили 40 улиц
Во вторник, 12 ноября, во время заседания Киевской горсовет принял решение переименовать ряд улиц для чествования памяти выдающихся украинских общественных, государственных, культурных, научных и военных деятелей. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
Как сообщается, было решено переименовать сорок улиц в Голосеевском, Соломенском и Дарницком районах столицы.
Так, в Голосеевском районе появились улицы Тадея Рыльского (этнографа, экономиста, общественного и культурного деятеля), Соломии Павлычко (писательницы, литературоведа, переводчицы, публицистки, автора трудов по теории литературы, истории феминизма), Валериана Пидмогильного (писателя, переводчика, одного из выдающихся представителей "расстрелянного возрождения") и другие.
В Соломенском районе среди прочих появились улицы Дмитрия Григоровича (авиаконструктора, создателя первого гидроплана), Антина Ждановича (государственного и военного деятеля времен освободительной войны Богдана Хмельницкого) и переулок Маруси Чурай, а также улица Скифская и переулок Сарматский.
В Дарницком районе новые названия получили три улицы – улица Андрея Кизила в честь Героя Украины (посмертно), погибшего во время российско-украинской войны, улица Милены Рудницкой в честь общественно-политического деятеля, журналистки, писательницы, учительницы, главы центральной управы Союза Украинок, и улица Петра Радзиня в честь экс-командующего Национальных вооруженных сил Латвии, который в 1918 году вступил в Украинскую армию гетьмана Скоропадского, а позже – в армию Украинской Народной Республики.
Также в Голосеевском и Соломенском районах появятся улицы Кирилла Гвоздика в честь живописца-монументалиста и улица Пилипа Коновала в честь национального героя Канады, героя Первой мировой войны, единственного в истории украинца, награжденного орденом Креста Виктории.
В Шевченковском районе появилась улица Амины Окуевой – врача, общественной активистки и военнослужащей, участницы Майдана и войны на Донбассе.
В Днепровском районе улицу Панельную переименовали в честь Андрея Аболмасова, участника Евромайдана, добровольца и участника АТО, который погиб на Донбассе.
Ранее сообщалось, что апелляционный суд оставил в силе решение об отмене переименования проспекта Жукова в Харькове.
Также мы писали, что Рада переименовала Островки в Острова, а Мазарню-Каранская - в Мазярню-Каранскую.