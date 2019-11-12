Венгрия приняла штраф за неправильное управление средствами, полученными от Европейского Союза, что может стоить Будапешту более 500 млрд форинтов (1,65 миллиарда долларов) финансирования. Об этом сообщает Reuters.

Детали наказания были изложены в документе, подготовленном Европейским комиссаром по вопросам политики соседства для заседания Комитета по вопросам бюджетного контроля Европарламента в понедельник. Документ показал, что Венгрия согласилась на 10-процентное сокращение финансирования ЕС, которое комитет признал использованным не по назначению в текущем бюджетном периоде ЕС на 2014-2020 годы.

В прошлом году 8 из 30 программ финансирования ЕС, которых Еврокомиссии пришлось "исправить" из-за проблем в их использовании, были венгерскими. Ссылаясь на аудит государственных закупок, Еврокомиссия назвала Венгрию страной-членом ЕС с самыми слабыми национальными системами управления и контроля в 2018 году.

Венгрия могла обжаловать результаты выводов Комиссии проект за проектом, но выбрала "10-процентную фиксированную финансовую коррекцию".

Напомним, что Еврокомиссаром по расширению границ ЕС, которое касается Украины, назначен представитель Венгрии.

Также мы писали о том, что в Венгрии сообщили, что сняли вето с декларации НАТО по Украине, и объяснили, почему.