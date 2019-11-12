После футбольного матча между киевским "Динамо" и "Шахтером", на котором разгорелся расистский скандал, полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщается на сайте ГУНП Харьковской области.

Уточняется, что матч проходил на харьковском стадионе "Металлист" 10 ноября и был остановлен на 75-й минуте из-за выкрикивания болельщиками столичного клуба непристойных лозунгов и в адрес игроков "Шахтера".

Сейчас материалы уголовного производства направлены в прокуратуру Харьковской области для решения вопроса относительно возможного изменения подследственности.

Полицией принимаются все необходимые меры по установлению и розыску лиц, причастных к преступлению. Ход этой работы находится на личном контроле руководства ГУНП в Харьковской области.

Напомним, в центральной игре 14-го тура футбольного чемпионата Украины (УПЛ) "Шахтер" минимально переиграл "Динамо" 1:0, а сама встреча закончилась оглушительным скандалом. Бразильские легионеры донецкого "Шахтера" подверглись расистским оскорблениям с гостевой трибуны "Динамо", а капитан горняков Тайсон не сдержал слез в ответ показал им средний палец, за что был удален красной карточкой.

После этого в Украинской ассоциации футбола напомнили о восьмилетнем сроке для расистов. Там пообещали очень тщательно изучить и расследовать этот чрезвычайно неприятный случай и вынести справедливый вердикт.

Также мы писали, что капитан "Шахтера" Тайсон объяснил причину своих слез и жест, направленный в ответ некоторым фанатам.