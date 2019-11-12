Жители Беларуси считают смертную казнь допустимым наказанием за особо тяжкие преступления. Об этом заявил президент Александр Лукашенко во время своего первого за три года визита в Евросоюз, а именно в Австрию.

"Мы очень часто проводим опросы по поводу отмены смертной казни. Ничего с тех пор, как вопрос был решен на референдуме, не изменилось. Стоит вопрос, стоит ли этот вопрос сегодня выносить на референдум, чтобы получить отрицательный ответ. Думаю, не стоит", - заявил Лукашенко.

По словам президента Беларуси, он разработал с политиками в Брюсселе дорожную карту "по работе с белорусским обществом", чтобы убедить население отказаться от высшей меры наказания. "Мы в этом направлении двигаемся. Спешка здесь может только навредить", - добавил Лукашенко.

Кроме того, он отметил, что Европа настоятельно требует отмены смертной казни от Беларуси, а от США и Китая, где этот вид наказания также практикуется.

Ранее "Страна" писала о том, что из Украины могут экстрадировать американца, который воевал на Добассе, а в США ему грозит смертная казнь за убийство.

Также мы сообщали, что харьковчанке за перевозку наркотиков светит смертная казнь в Гонконге.