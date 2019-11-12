Лукашенко объяснил, что отменить смертную казнь ему не позволят белорусы
Жители Беларуси считают смертную казнь допустимым наказанием за особо тяжкие преступления. Об этом заявил президент Александр Лукашенко во время своего первого за три года визита в Евросоюз, а именно в Австрию.
"Мы очень часто проводим опросы по поводу отмены смертной казни. Ничего с тех пор, как вопрос был решен на референдуме, не изменилось. Стоит вопрос, стоит ли этот вопрос сегодня выносить на референдум, чтобы получить отрицательный ответ. Думаю, не стоит", - заявил Лукашенко.
По словам президента Беларуси, он разработал с политиками в Брюсселе дорожную карту "по работе с белорусским обществом", чтобы убедить население отказаться от высшей меры наказания. "Мы в этом направлении двигаемся. Спешка здесь может только навредить", - добавил Лукашенко.
Кроме того, он отметил, что Европа настоятельно требует отмены смертной казни от Беларуси, а от США и Китая, где этот вид наказания также практикуется.
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