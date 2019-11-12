Топ-чиновницу Офиса президента задержали на крупной взятке. Она обещала должность замглавы "Нафтогаза" за $150 тысяч
Во вторник, 12 ноября, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента Светлану Кондзелю. Ее подозревают в крупном мошенничестве. Об этом сообщают Украинские новости.
Как сообщается, Кондзеля заявляла, что решает любые проблемы благодаря своим связям в Офисе президента. В частности, она потребовала 150 тысяч долларов за назначение на пост заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".
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Чуть позже информацию подтвердили в самом ОП, добавив, что подробности вскоре должно рассказать НАБУ.
Ранее сообщалось, что НАБУ задержало бывшего первого зама Гонтаревой Писарука и еще шестерых чиновников НБУ.
Также мы писали, что САП и НАБУ объявят подозрение экс-владельцу VAB Банка Бахматюку, подозревают и других членов правления НБУ.