Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила завершение процесса отвода войск в районе Петровского, а также призвала стороны конфликта и далее с полной ответственностью относиться ко взятым на себя обязательствам.

Об этом спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Мартин Сайдик заявил после встречи Группы и ее рабгрупп в Минске во вторник по итогам встречи ТКГ в формате видеоконференции, пишет Интерфакс-Украина.

"Как известно, 9 ноября стороны начали возобновленный отвод сил и средств в районе Петровского. Представители ОРДО, со своей стороны, сообщили о его завершении в тот же самый день, а Украинская сторона – вчера, 11 ноября. СММ ОБСЕ ожидает официального уведомления сторон о завершении отвода не позднее завтрашнего дня. Также не позднее, чем завтра в районе Петровского должны начаться работы по разминированию", - говорится в заявлении Сайдика.

Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ также отметил, что на участке разведения в Станице Луганской успешно продолжаются работы по ремонту моста через реку Северский Донец. Завершение работ планируется до конца этого месяца.

На участке же разведения в Золотом в настоящее время ведутся работы по разминированию. "Я призываю стороны и далее с полной ответственностью отнестись к выполнению обязательств, предусмотренных Рамочным решением ТКГ о разведении сил и средств. Это является важным фактором для укрепления взаимного доверия с целью мирного решения конфликта на востоке Украины", - говорится в заявлении Сайдика.

Он сообщил, что все эти вопросы, а также общая ситуация безопасности в зоне конфликта были во вторник в центре внимания ТКГ и рабочей группы по безопасности.

Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ также проинформировал, что экономическая рабочая группа сегодня обсуждала вопросы водоснабжения, обеспечения мобильной связи Vodafone Ukraine, выплаты пенсий, а также экологии. "В центре внимания дискуссий в политической рабочей группе сегодня были вопросы реализации "формулы Штайнмайера". В этом контексте также обсуждались модальности местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины", - проинформировал Сайдик.

Заседание гуманитарной рабгруппы, по предварительному согласию сторон, во вторник не проводилось ввиду иных обязательств координатора от ОБСЕ Тони Фриша. В связи с этим Сайдик выразил надежду, что группа свою работу продолжит в формате видеоконференции, чтобы обеспечить прогресс в этой важной для населения сфере.

При этом Россия приветствует окончание процесса разведения сил, сообщил во вторник, 12 ноября, полпред России на переговорах в Минске Борис Грызлов, пишет ТАСС.

"Россия приветствует заявление СММ ОБСЕ, прозвучавшее в ходе заседания Контактной группы о том, что стороны завершили процедуры по разведению сил и средств в Петровском", - сказал он.

Полпред РФ напомнил, что Станица Луганская, Золотое и Петровское - это только три пилотных участка. "На фоне деэскалации на этих участках обстановка на остальной линии соприкосновения не улучшается. Наблюдатели ОБСЕ фиксируют обстрелы, причем преимущественно со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Недавние обстрелы со стороны ВСУ в направлении жилого сектора в районах Горловки и Ясиноватой представляли особую опасность для мирных граждан. Подобные инциденты требуют разбирательства и наказания виновных", - заявил Грызлов.

Окончание разведения войс также прокомментировали в Евросоюзе, сообщает Deutsche Welle.

"Начало процесса разведения в Петровском, полный отвод сил и техники в Золотом и прогресс в Станице Луганской, включая хорошо продвинувшийся ремонт моста, являются ободряющими сигналами из восточной Украины", - сказала пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Майя Косьянчич.

Она подчеркнула, что эти шаги облегчат страдания мирных жителей, проживающих рядом с линией разграничения. "Украина продемонстрировала конструктивный подход в продвижении имплементации минских соглашений", - добавила представитель внешнеполитической службы ЕС.

Теперь Брюссель ожидает, что Россия тоже проявит инициативу и сделает "положительные шаги", а также использует свое значительное влияние сепаратистов для полного выполнения обязательств, предусмотренных минскими соглашениями, добавила она.

Напомним, что Кучма и Сайдик не смогли прилететь на заседание ТКГ в Минске из-за тумана.

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