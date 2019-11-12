Юрист Андрей Портнов выразил мнение, что заход в Верховную Раду по списку БПП Владимира Вятровича является сговором между политическими силами прошлого и нынешнего президентов.

"Сегодняшнее продвижение по списку ЦИК во фракцию Порошенко одиозного рогуля Вятровича, состоявшееся благодаря подковерному назначению одного из членов партии Порошенко на работу к премьеру Гончаруку ещё раз подтверждает слова, что мы имеем дело с реальной коалицией двух, а не одной политических сил - "Слуги Народа" и ЕС Порошенко", - написал Портнов на своем телеграм-канале.

Кроме того, он предложил своим подписчикам, что этот союз "для простоты будет называть коалицией Порошенко".

"Токсичный Порошенко, проиграв выборы, полностью пронизал в правительство и генеральную прокуратуру. Начинайте потихоньку умножаться на ноль, коалиция Порошенко. Так вы долго не протянет", - сообщил Портнов

Скриншот: Telegram/ PORTNOV

Напомним, сегодня стало известно, что бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович зайдет в Раду по спискам "Европейской солидарности" Петра Порошенко.

После того, как из фракции "ЕС" вышла жена бывшего генпрокурора Ирина Луценко, следующей по списку "Солидарности" должна была стать Наталья Бойко. При Порошенко она работала заместителем министра энергетики - занималась евроинтеграцией. Сейчас она работает представителем Кабмина Гончарука в наблюдательном совете "Нафтогаза".