Верховная Рада ввела уголовную ответственность от 5 лет до пожизненного лишения свободы с возможной конфискацией имущества за преступления, связанные с фальсификацией лекарств. За принятие соответствующего законопроекта №1152-1 от 20 сентября за основу и в целом проголосовали 363 депутата при минимально необходимых 226, передают Украинские новости.

Согласно норме законопроекта, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт заведомо фальсифицированных лекарственных средств наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или служебным лицом путем злоупотребления служебным положением, медицинским или фармацевтическим работником, или с помощью крупномасштабного распространения, в частности информационных систем, в том числе Интернета, или в крупных размерах, или если они повлекли длительное расстройство здоровья человека, а также производство фальсифицированных лекарственных средств - наказываются лишением свободы на срок от восьми до десяти лет с конфискацией имущества.

Если действия, связанные с фальсификацией лекарств, повлекли смерть человека или иные тяжкие последствия, или совершены в особо крупных размерах, то лица наказываются пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.

Лицо, добровольно сдавшее фальсифицированные лекарственные средства, указав источник их приобретения, или способствовавшее раскрытию преступлений, связанных с их оборотом, освобождается от уголовной ответственности за приобретение, перевозку, пересылку или хранение с целью сбыта, сбыт заведомо фальсифицированных лекарственных средств, их ввоз на территорию Украины, вывоз с территории Украины, транзит через ее территорию (если такие действия не создали угрозы для жизни или здоровья людей).

Напомним, что СБУ разоблачила банду аферистов, которая обирала онкобольных людей. Также мы писали о том, что в аптеках массово продают поддельные лекарства из-за моратория на проверки.