В среду, 13 ноября, националисты планируют блокировать выходы в Верховную Раду, чтобы помешать депутатам проголосовать за законопроект о продаже земли. Об этом заявил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Нацкорпуса Роман Чернышев вечером во вторник.

"Завтра с 8 утра будем блокировать входы в Верховную Раду. Не будем пускать в сессионный зал тех, кто планирует голосовать за распродажу земли. То есть, на всякий случай, лучше всех, чтоб наверняка. Самые ревностные защитники земельной капитуляции из соцсетей могут прийти и попробовать разблокировать (вход - Ред.)".

Скриншот: Facebook/Роман Чернышев

Напомним, рассмотрение законопроекта о продаже земли перенесли со вторника, 12 ноября, на среду, 13 ноября. Отметим, что, согласно последним опросам, 68% украинцев хотят продления моратория на продажу земли. Также ранее "Страна" подробно ответила на главные вопросы о продаже украинской земли.