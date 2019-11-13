В распоряжение "Страны" попала схема структуры подразделения Нацполиции, которое должно заменить расформированное Управление по борьбе с организованной преступностью (УБОП).

Называется оно Департаментом стратегических расследований. Формально он был создан еще в прошлом году, но в полную силу должен будет заработать только сейчас.

"Страна" выяснила, чем именно ДСР будет заниматься.

Вновь займутся экономикой

2 сентября 2019 года в МВД Украины постановлением Кабмина был ликвидирован известный многими коррупционными скандалами Департамент защиты экономики. Функции расследования преступлений в сфере экономики должны передать другому ведомству, правда, еще не созданному – Службе финансовых расследований.

Впрочем, в МВД уже позаботились о том, что бы наиболее "сладкий" кусочек их функций – экономика, не ушел из под их контроля.

И это очевидно из схемы функционала ДСР.

Там создано управление №3 по противодействию организованных форм преступности в административной сфере и возвращения незаконных активов.

Фактически, под этим названием и замаскирован ликвидированный Департамент защиты экономики. Это следует из его структуры. В составе управления №3 будет действовать отдел №3.1 – по борьбе с экономической составляющей ОПГ, в том числе в органах государственной власти. Отдел №3.2 создан для борьбы с организованными группами с признаками коррупции, а отдел №3.3 – для возвращения активов.

Стоит отметить, что "экономическую составляющую организованной преступной группировки" можно при желании обнаружить практически в любой сфере украинского бизнеса: не секрет, что большая часть нашей экономики "серая".

"А связь с государственными органами власти у любого украинского бизнеса, хоть мелкого, хоть среднего, не говоря уж о крупном, есть у многих. К такой связи можно отнести участие в тендерах, либо наличие родственников чиновников в состав топ-менеджемента частных компаний", - комментирует источник "Страны" в МВД.

Отдельно стоит упомянуть отдел №3.2, который создан для борьбы с организованными преступными группами с признаками коррупции. Предназначение этого отдела довольно туманно, так как практически любая крупная ОПГ, использует связи с коррумпированными чиновниками.

Отдел №3.3 – возвращения активов, во-многом копирует функции Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Интересно, что это государственное ведомство и раньше было тесно связано с ДЗЭ – департаментом защиты экономики полиции. И чаще всего выполняло функцию распределения и продажи через площадку АРМА "незаконно" полученных активов, которые, в свою очередь, часто оказывались просто "отжатыми" у законных владельцев.

В Едином судебном реестре судебных решений Украины насчитываются сотни судебных решений о возвращении владельцам таких "выявленных" Национальным агентством активов. Увы, но зачастую такие активы уже оказываются проданными через фирмы – прокладки за цену в десятки раз ниже себестоимости.

"Приклеить ноги и уши"

Управление №1 ДСР – криминальная разведка.

Его структура также дублирует уже существующие управления полиции – например, наружного наблюдения. Эти функции переданы Отделу №1.1 – тактической разведки и оперативно-тактического прикрытия.

Кроме него в Управлении криминальной разведки есть отдел №1.2 – стратегической разведки, а также отдел №1.3 – криминальной разведки в учреждениях исполнения наказаний.

Отметим, что эта функция также очевидно дублирует оперативные подразделения пенитенциарной службы, которая находится в совершенно другом ведомстве – Министерстве юстиции. Каким образом этот отдел ДСР будет взаимодействовать с сотрудниками пенитенциарной системы, пока неясно.

К слову, свои автономные подразделения наружного наблюдения и информационной разведки (прослушки и кибер-разведки) существовали в недавно ликвидированном Управлении защиты экономики полиции. А также сейчас действуют в Управлении внутренней безопасности Национальной полиции. Эти подразделения попросту замаскированы под внешне безобидными названиями, вроде "разведки и документирования".

Напомним, что устанавливать наружное наблюдение, то есть, слежку за подозреваемым человеком, или фирмой, любому украинскому силовому ведомству по современному украинскому законодательству можно лишь по решению суда. Как показывает реальность, во многих украинских силовых подразделениях эту правовую норму предпочитают игнорировать. То есть сначала "приделывают ноги и уши" - устанавливают наружное наблюдение и прослушку к интересующему объекту, и лишь потом, задним числом, оформляют санкцию суда на эти действия. И то, лишь в том случае, если наружное наблюдение дало реальные результаты – факты преступной деятельности.

Есть и другой, более распространенный у полицейских способ "приклеить ноги и уши", то есть, установить наружку за любым человеком. Даже не подозреваемым, и не проходящим по какому-либо уголовному производству.

"Способ простой – если нужно отследить любого человека, следователю нужно взять какое-либо "висящее" уголовное производство, можно даже давнее. То есть такие, по которым годами нет никаких результатов. Их сотни в ЕРДР. Берем, например, уголовное производство по крупной контрабанде сигарет. Когда-то задержали партию, но так и не нашли собственников товара. Пишем документ, мол, такой-то может быть причастен к контрабанде. Несем бумагу к знакомому судье, он, не глядя, подписывает документ об установлении наружного наблюдения. Таким причастным может быть кто угодно. Даже журналист, который когда-то написал материал об этом конкретном случае контрабанды. То есть – написал? Значит – причастен! На выходе получаем полицейский беспредел – формально узаконенную слежку за любым человеком. Кстати, прикормленные следователи есть у многих бизнес-структур, этим способом часто пользуются для промышленного шпионажа и для того, что бы закошмарить конкурентов. В УЗЭ, УВБ и СБУ этим способом пользовались всегда для расширения" крышевания, так как найти нарушения можно фактически в любом украинском бизнесе", - рассказал "Стране" источник в полиции.

Дубликат киберполиции

Интересно, что в числе дублирующих отделов в структуре ДСР есть и аналог киберполиции в виде Отдела №8 – по борьбе с организованными группами в сфере информационных систем. Интересно, что любую IT – фирму можно по сути также назвать и "организованной" - термина "криминальной" или "преступной" в названии этого отдела нет.

Значит ли это, что под колпак в лице ДСР могут попасть обычные украинские фирмы – разработчики софта? Дело в том, что последние годы полиция и СБУ очень интересовалась деятельностью крупных украинских IT-компаний, многие из которых работают на крупных заказчиков из-за рубежа. В IT-бизнесе крутятся большие деньги.

Собственное следствие

И отдельная вишенка на торте в структуре ДСР – это организация в нем собственного следственного управления. Которое, скорее всего, будет действовать автономно от Главного следственного управления Национальной полиции. Итого, в новом подразделении созданы все необходимые компоненты для создания "полиции в полиции".

Со своей независимой разведкой, следствием и силовыми структурами.

По мнению главы адвокатского объединения "Могильницкий и партнеры" Максима Могильницкого, на самом деле создание нового полицейского ведомства не более, чем смена вывески.

"В сентябре Кабмин ликвидировал Департамент защиты экономики, который относился к Нацполиции. Таким образом, правительство как бы декларировало дальнейшее невмешательство полиции в дела бизнеса. Но спустя месяц был создан новый орган – Департамент стратегических расследований. По сути, ничего, кроме названия, не изменилось. Если уже говорить об уменьшении давления на бизнес, то нельзя допустить, что бы новый департамент инициировал проверки бизнеса в экономической сфере. Для этого у нас создана целая система ведомственного контроля. Всякие инспекции, агентства, службы и комиссии. В составе нового Департамента есть Управление, которое будет заниматься борьбой с экономической основой ОПГ, ОПГ с признаками коррупции, возвратом активов. У меня вопрос, почему этими вопросами занимается Нацполиция, а не ГБР и НАБУ? Здесь будет происходить элементарное дублирование функций. Никаких изменений в УПК относительно подследственности уголовных правонарушений экономической направленности не произошло, а поэтому вновь созданный Департамент будет расследовать эти преступления. Пока не будет изменена подследственность экономических преступлений в УПК, вы хоть трижды измените название департамента, все это будет лишь пусканием пыли в глаза", - прокомментировал "Стране" адвокат Максим Могильницкий.