Ведущая телеканала 1+1 Алла Мазур призналась, что у нее диагностировали злокачественную опухоль, которая образовалась у нее бессимптомно. Об этом она написала на своей странице в соцсети, чтобы на собственном примере показать каждой украинской женщине, что после 45 лет необходимо проходить профилактический осмотр хотя бы раз в год.

По словам Мазур, именно во время такого осмотра у нее и выявили онкологию, о которой она и не подозревала.

"Мы должны изменить отношение к онкозаболеваний в обществе. Научиться говорить о них - открыто и спокойно. И с уровня трагедии - переводить на уровень проблемы. Какую - можно решить. Потому что это, конечно, не насморк. Но давно не приговор. Медицина научилась справляться с этим - во многих случаях. Главное - выявить вовремя", - написала Алла Мазур и добавила, что начинает бороться со своим заболеванием.

"Благодарна себе, что же нашла время для осмотра. Благодарна украинским врачам, которые вовремя отправили на биопсию: выполнив международный протокол. Благодарна за помощь моей семье, моим друзьям, моим коллегам из ТСН, готовым подставить плечо в трудную минуту. Надеюсь на деликатность коллег из других изданий", - добавила телеведущая.

Мазур призвала всех украинос старше 45 безотлагательно пройти профосмотр и относиться к себе внимательно.

"Это все подробности, которые считаю уместным сообщить сейчас. Борьба началась, и я уже почувствовала: путь не будет легким. Но я планирую работать дальше, не выпадать из жизни. И верю, что следующий пост на эту тему - пусть и через некоторое время - будет о победе. Тогда и расскажу все подробнее", - написала телеведущая.

Фото: facebook.com/ Алла Мазур

Ранее "Страна" писала о том, что знаменитая теннисистка Уильямс разделась, чтобы спеть о профилактике онкологии у женщин.

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