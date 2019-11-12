Валютный рынок взбодрился после вчерашнего выходного в США, и снова сыграл на укрепление гривны.

12 ноября безналичный доллар подешевел на 6 копеек, и оказался в рамках 24,43-24,44 грн/$. В тоже время финансисты не торопятся снижать цену наличного доллара. Лишь некоторые ставили на продаже 24,54 грн/$, у большинства же банков курсы были во вчерашних рамках — 24,60-24,70 грн/$. При этом на выкупе у населения за валюту давали на 5-10 копеек меньше — 24,20-24,40 грн/$.

Если вчера на межбанке было затишье: валюта не поступала экспортерам и не почти отправлялась импортерами из-за неработающих американских банков (в Штатах отмечали День ветеранов), то сегодня рынок ожил. "Заметно подрос объем торгов — с $60 млн до где-то $170 млн. Активно реализовывалась экспортная выручка, особенно, со стороны агросектора", — подтвердил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

На курсе начало сказываться и сегодняшнее размещение суверенных гособлигаций.

"Минфин предлагал к размещению ОВГЗ в гривне на 3,3 млрд грн и 300 млн долларов. Что поддержало настрой на укрепление гривны", — уточнил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Финансисты заметили на торгах Ситибанк — крупнейшего валютного продавца под госбумаги. Однако объем его сделок оценили как средний. Впрочем, это не помешало Нацбанку сегодня приобрести порядка $30 млн по 24,47 грн/$.

Ожидается, что большая часть валюты под оплату облигаций окажется на межбанке завтра. Причем, ее должно быть немало, ведь Минфин разместил ОВГЗ на крупную сумму.

"Общий объем размещения гособлигаций составил 10,9 млрд грн — очень серьезная сумма. Особенно с учетом спроса. Например, по трехлетним бумагам при объеме размещения на 2,5 млрд грн заявок поступило аж на 9,7 млрд грн, притом, что ставка была снижена до 13,07% годовых. Очень показательный результат, особенно с учетом скандала с задержанием работников Нацбанка. Покупатели облигаций с утра не снимали свои заявки на приобретение ОВГЗ. Это значит, что они не обращают внимания на то, что происходит у регулятора, а смотрят на высшее руководство страны и на Украину в целом. Думаю, что доказательством положительного отношения к нам и к нашим рынка стала и сегодняшняя новость о визите новой миссии МВФ", — прокомментировал ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Оплата гособлигаций будет происходить завтра, и именно завтра финансисты ждут нового укрепления гривны.

"Думаю, что 13 ноября межбанк будет открываться снижением к 24,35-24,42 грн/$, рынок настраивается на укрепление гривны", — считает Юрий Гриненко. "Думаю, котировки могут легко уйти ниже 24,40 грн/$", — поддержал его Василий Невмержицкий.

Очень важным моментом в среду станет цена выкупа доллара Нацбанком. Чем активнее он будет снижать курс по мере пополнения своих резервом, тем ниже будет падать цена американской валюты