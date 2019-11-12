В Киеве на Майдане, несмотря на запрет властей, возобновились работы на крыше здания по адресу улица Софиевская, 1/2, где возводят пристройку, которую должны были демонтировать. Об этом сообщает "Информатор".

На возобновление работ обратили внимание в мэрии. "По неизвестным причинам строители начали осуществлять подъем материалов на крышу. Как только это стало известно, председатель Шевченковской администрации за 30 минут организовал вывоз строительных материалов со двора на хранение. Мы рассчитываем на встречу с владельцами пристройки как можно быстрее", - рассказал советник Киевского городского главы Максим Бахматов.

Департамент по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля столицы проверит исполнение предписания на запрет строительных работ на крыше злополучного дома на Майдане. Также соблюдение запрета сейчас проверяют инспекторы Департамента охраны культурного наследия.

Поскольку коммунальщики вели постоянную фотофиксацию, инспекторы сразу остановили возведение стен надстройки. Также во дворе дома обнаружили строительные материалы. Сейчас они находятся под контролем служб района. Если надстройку продолжат возводить, власти города пообещали подготовить обращение в правоохранительные органы.

Фото: kiev.informator.ua

Как сообщалось, в Киеве на крыше жилого дома, в котором расположен фастфуд и который смотрит на Майдан Независимости, появилась кирпичная надстройка. Ее заметила женщина во время утренней прогулки с ребенком.

Ранее "Страна" писала о том, что к вопросу "курятника" на крыше дома на Майдане подключили Гончарука.

Также мы сообщали, что сети раскритиковали надстройку на крыше дома на Майдане.