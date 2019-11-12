Директор НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев считает, что "Газпром" не будет подписывать новый транзитный контракт с "Нафтогазом". Об этом он заявил в видео, опубликованном в Facebook компании.

"Похоже, российская сторона, используя различные предлоги, подводит нас к мысли, что в принципе серьезно разговаривать о контракте не готова", - заявил Коболев.

Как он отметил, "Газпром" сейчас выдвигает много неприемлемых условий, главным из которых является предложение обнулить выигрыш "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже.

"Они требуют от украинской стороны: доказать, что наше законодательство полностью соответствует европейскому. Что мы внедрили европейские регламенты и кодексы управления украинским газовым рынком; доказать независимость регулятора; забыть о выигранном арбитраже, текущем арбитраже и штрафе Антимонопольного комитета. Размер желаемых россиянами уступок – примерно 22 млрд долларов. Первые два требования важны и для нас самих, хотя "Газпром" выдвигает их, скорее, формально. Ключевое для него - третье. По газпромовской логике мы должны отказываться от уже выигранных денег и перспектив получения дополнительных денег, а потом уже начнется реальный переговорный процесс. На что же они рассчитывают, выдвигая столь неприемлемые условия?" - заявил Коболев.

Он добавил, что "Нафтогаз" является стороной действующего транзитного контракта, и до конца года он завершит отделение нового оператора ГТС. И новый контракт по европейским правилам будет уже с этим новым оператором. "Нафтогаз" не будет стороной контракта на транспортировку газа.

"Европейские правила критически важны для украинской стороны, поскольку это дополнительные гарантии, что контракт будет выполняться. Прецеденты уже были, поэтому должны подготовиться к любым вариантам", - заявил Коболев.

Видео: Facebook/Нафтогаз України

Напомним, что действие контрактов на транзит и поставку газа, заключенных Россией и Украиной десять лет назад, заканчивается в конце 2019 года.

Как сообщалось, 24 сентября "Нафтогаз" напомнил, что долг российского "Газпрома" перед украинским "Нафтогазом" по решению Стокгольмского арбитража от февраля 2018 года за полтора года вырос на 10% - до 2,8 млрд.

"Нафтогаз" выиграл спор с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже 28 февраля 2018 года после многолетней судебной тяжбы. Арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" компенсацию в сумме 4,63 млрд долл. США за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. С учетом долга украинской компании перед российской за поставки газа в 2 млрд, "Газпром" должен заплатить "Нафтогазу" 2,6 млрд долл.

Ранее в "Нафтогазе" заявили, что споры с российским "Газпромом" не являются препятствием для нового договора по газу.