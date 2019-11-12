Депутаты "Оппозиционной платформы - За жизнь" написали коллективное заявление в Госбюро расследований о привлечении к уголовной ответственности руководства СБУ за незаконное вмешательство в деятельность нардепов. Соответствующий документ нардеп от этой политсилы Ренат Кузьмин опубликовал на своей странице в Facebook.

"СБУ-ОПЗЖ: власть новая - методы старые. Фракция ОПЗЖ сегодня обратилась в ГБР с заявлением о привлечении к уголовной ответственности руководства СБУ за незаконное вмешательство в деятельность народных депутатов. Речь идет о незаконной деятельности спецслужбы по слежке, прослушке и незаконном сборе личной информации в отношении депутатов "Оппозиционной платформы", - написал Кузьмин.

"После выборов, как оказалось, ничего не изменилось. Власть вроде бы новая, а методы работы старые: запугивание оппозиции, дискредитация оппонентов, шантаж и угрозы... Новые, так сказать, лица..." - добавил он.

Фото: facebook.com/RRKuzmin

Напомним, что по данным журналистов, руководство СБУ планировало слежку за депутатами "Оппоплатформы".

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