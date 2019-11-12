Во вторник, 12 ноября, Шевченковский райсуд Киева арестовал водителя Lexus, насмерть сбившего пешехода на проспекте Бажана в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

21-летнему подозреваемому (студенту 5 курса вуза, ранее несудимому) избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог. Водителю сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК Украины.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Напомним, что в Киеве Lexus после столкновения с Renault вылетел на тротуар. Трагедия произошла 11 ноября на проспекте Николая Бажана недалеко от станции метро Осокорки. Женщина на тротуаре погибла, а мужчина получил телесные повреждения.

Также мы писали о том, что в сети появилось жуткое видео, как Lexus давит девушку на тротуаре в Киеве.