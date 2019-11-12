Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) собираются объявить подозрение экс-владельцу VAB Банка (Киев) Олегу Бахматюку, а также допускают причастность руководства НБУ к злоупотреблениям при предоставлении банку стабилизационного кредита в 2014 году. Об этом сообщает пресс-службу НАБУ.

"Следствием установлено, что к реализации схем по завладению 1,2 млрд грн стабилизационного кредита НБУ могут быть причастны более 15 лиц. Восемь из них уже уведомлены о подозрении. Еще в отношении ряда лиц, в том числе бенефициарного владельца VAB Банка, которые в настоящее время находятся за пределами страны, решается вопрос о направлении сообщения о подозрении предусмотренным КПК Украины в таких случаях способом", - говорится в сообщении.

Напомним, расследование детективы НАБУ ведут с октября 2016 года. В феврале 2019 тогда еще генеральный прокурор Юрий Луценко определил подследственность в этом уголовном производстве Национальной полиции. Ее следователи 9 августа закрыли производство в связи с отсутствием состава преступления .

Однако в сентябре 2019 постановление о закрытии отменил генеральный прокурор Руслан Рябошапка. Он признал подследственность по делу за детективами НАБУ.

Ранее сообщалось, что НАБУ объявило пидозры восьми крупным банковским менеджерам.

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