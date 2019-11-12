Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который легализует добычу янтаря. За принятие документа за основу проголосовали 342 депутата при минимально необходимых 226. Об этом сообщают "Украинские новости".

Законопроект предусматривает введение штрафа за незаконную добычу в размере от 3 тысяч до 10 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 000 гривен до 170 000 гривен) или лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Согласно законопроекту, специальное разрешение на изучение и разработку месторождения с последующей добычей янтаря выдается сроком до пяти лет, при этом площадь участка, на который выдается специальное разрешение, не может превышать 10 гектаров.

Документ предусматривает проведение плановой деятельности по добыче ископаемых на янтарных месторождениях без проведения оценки ее воздействия на окружающую среду.

Кроме того, законопроектом предусматривается введение штрафа за незаконную добычу, приобретение, хранение и распространение янтаря в размере от 3 тысяч до 10 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (51-170 тысяч гривен) или ограничение свободы на срок от трех до шести лет, или лишение свободы с конфискацией имущества на тот же срок.

При этом, в случае повторного совершения преступления или в крупных размерах (стоимость янтаря превышает более чем в 100 раз необлагаемый минимум дохода граждан) будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет с конфискацией имущества.

Напомним, что основные запасы янтаря Украины сосредоточены прежде всего в лесах на территории Ровенской, Житомирской и Волынской областей.

Ранее "Страна" писала о том, что в Польше на контрабанде янтаря задержали двух украинцев из "спецслужб".

Также мы сообщали, что Зеленский поручил до зимы легализовать добычу янтаря и игорный бизнес.