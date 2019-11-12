Шевченковский суд отложил до 27 ноября рассмотрение дела об убийстве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова из-за смерти адвоката Святослава Пархоменко. Об этом сообщает Судебный репортер.

Речь идет о деле по обвинению Ярослава Тарасенко и Александра Лося. Обвиняемый Лось сказал, что найдет себе нового адвоката до следующего заседания. Суд предлагал защитника из центра бесплатной правовой помощи, но обвиняемый отказался. Прокурор подтвердил, что присутствие адвоката по такой категории дел является обязательным, однако привлекать бесплатного адвоката пока преждевременно.

Суд отложил рассмотрение на ранее назначенную дату - 27 ноября.

Напомним, что 10 ноября под Житомиром застрелен адвокат, который защищал свидетелей по делу об убийстве.

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