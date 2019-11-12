Закон о купле-продаже земли пока не набирает необходимого количества голосов и вызывает бурные дискуссии внутри партии "Слуга народа". Рассмотрение законопроекта перенесли со вторника на среду, поскольку у монобольшинства нет необходимого количества депутатов, которые готовы голосовать "за". Напомним, что по нашей информации, партия "Голос" поддержит монобольшинство и проголосует за принятие закона.

"Страна" спросила у депутатов партии "Слуга народа", хвалит ли им голосов, чтобы принять закон о земле.

Игорь Васильев, депутат партии "Слуга народа"

"Мы во фракции очень близко во фракции не подходили к голосованию по этому законопроекту. Я вам скажу, что многие не хотят брать ответственность и голосовать "за", поэтому я не уверен, что наберем необходимое количество голосов. В проекте закона учтены почти все поправки, но их внесут ко второму чтению. Будет больше половины, но нам нужно хотя бы 225. Пусть "Голос" даст 20, на другие фракции мы надеяться не можем".

Евгений Шевченко, депутат партии "Слуга народа"

"Либо будет принят мой законопроект 2178-7, либо не будет принят никакой. Это мой альтернативный, личный закон. За тот, другой, который сейчас предлагают я не буду голосовать".

Дмитрий Черный, депутат партии "Слуга народа"

"Если бы сегодня ставили этот закон на голосование, то я бы воздержался, потому что я еще думаю. Из предложенных 10 законопроектов нужно выбрать оптимальный. В моей предвыборной кампании было написано, что я поддерживаю рынок земли. Это правда, я "за", однако нужно, чтобы это был правильный закон. После выступления президента по поводу рынка земли, я задумался: стоит ли голосовать в первом чтении или подождать правки и проголосовать во втором? Если все правки, о которых говорил президент будут учтены, то я поддержу. Либо же мы отзываем его и вносим новый со всеми правками... Для того, чтобы понять, хватит ли голосов нужно провести сигнальное голосование. Может, оно будет завтра на фракции".

Александр Качура, депутат партии "Слуга народа"

"Я буду голосовать в первом чтении. Кроме того, завтра состоится больше заседание фракции, мы будем все это обсуждать. У нас есть разделение по подфракциям, и мы сначала там все обсуждаем и руководство фракции делает анализ. У нас очень хорошая коммуникация внутри этих подфракций. Мы все время общаемся по поводу законопроектов, а завтра будет большое заседание. Я за то, чтобы в первом чтении принять за основу то, что предлагает Зеленский, а потом этот документ доработать. Там не такой большой закон, 5-6 страниц, поэтому это не так сложно будет сделать".

Жан Беленюк на вопрос "Страны" о том будут ли депутаты голосовать за законопроект о земле ответить не смог, но посоветовал обратиться в профильный коммитет. "Я занимаюсь развитием спорта, а о земле есть профильный комитет. У них спросите".

Кирилл Нестеренко, депутат партии "Слуга народа"

"Да, это правда, что в партии "Слуга Народа" может не хватить голосов для успешного голосования за законопроект о создании рынка земли, это мы поняли на фракции, поэтому его и сняли с повестки дня. Есть информация, что закон о рынке земли поддержит партия "Голос". На данный момент еще не определилось много мажоритарщиков, так как у многих аграрные округа на которых бастуют аграрии. Если иностранцы будут заходить на наш рынок с кредитами по полтора – два процента они смогут скупить абсолютно все и будет история как в Литве, которая арендует у Дании и Швеции свои же земли. Сейчас хотят этот закон принять в первом чтении в "турбо режиме", но для принятия таких законов нужно проводить референдум. Я жду среды, где на фракции мы все обсудим и тогда я буду принимать какие-то решения. При той форме в котором сейчас находиться закон, я его поддерживать не буду".

Александр Дубинский, депутат-мажоритарщик от "Слуги народа"

"Вчера мы этот вопрос обсуждали на фракции. В этот закон будут внесены поправки, чтобы он стал "голосовабельным", и тогда фракция его поддержит. Речь сейчас идет о правках касательно отчуждения компаний, которые приобретают землю с украинскими учредителями, в пользу иностранцев. Компанию, которая владеет землей можно продать иностранцу, отдать ее в залог, можно провести сделку по обмену акциями, в общем любую финансовую операцию, которая поможет передать в контроль иностранцам компанию, которая владеет землей. Мы сейчас говорим о том, что все эти ограничения должны появиться в законе до момента референдума о продажи земли. Я думаю, что данный законопроект уже в течении двух недель будет внесен в парламент на голосование. В среду мы собираемся на заседании фракции, где будем все это обговаривать".

Дмитрий Наталуха, депутат от "Слуги народа"

"Земля, это очень личное, как бы это смешно не звучало. Я знаю случай когда два фермера перерыли трассу международного значения в споре за двух гектаров земли. На вчерашнем заседании фракции все было спокойно. Достаточно ли количества голосов, я затрудняюсь сказать. После заявления президента, что для права покупки иностранцами мы будем проводить референдум, многие успокоились. Я уверен, что в течении одной – двух недель этот закон внесут на голосование в парламент".

Виталий Безгин, депутат от "Слуги народа"

"Недокоммуникация и разногласия, это самые главные факторы, которые влияют на поддержку или не поддержку закона о ранке земли. В партии преимущественное большинство это либералы, которые за прозрачный и свободный рынок земли. Вчерашнее обращение Президента немного упростило ситуацию. Он сказал о необходимой правки касательно публичного обсуждения. Лично меня устраивает та позиция правительства, которая есть сейчас, и то что правительство пошло на отсрочку до 2024 года продажи земли иностранцам, это существенный компромисс со стороны правительства".

Святослав Юраш, депутат от "Слуги народа"

"Дискуссии касательно рынка земли уже идут более двадцати лет. Сейчас точно также идет дискуссия, мы говорим с разными игроками как лучше это сделать. Вчерашняя президентская речь очень сильно улучшила ситуацию и многих депутатов, и игроков в процессе обсуждения создания рынка земли, это успокоило. Я готов поддержать позицию, которую озвучил вчера президент. Мне трудно говорить сколько сейчас конкретно не хватает голосов".