Замглавы МИД Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль во время брифинга по вынесению 8 ноября Международным Судом ООН решения относительно юрисдикции по делу "Украина против Российской Федерации" назвала стоимость судебных разбирательств против РФ на международных площадках, передает УНН.

Так, отвечая на вопрос, сколько стоит данное дело Украине в год, Зеркаль отметила, что "это зависит от того, какая интенсивность работы за год".

"Если в этом году у нас была подготовка нашего искового заявления по делу, которое касается иммунитета военных кораблей, слушания в Гамбурге, затем - два раунда слушаний в Гааге по юрисдикции по делу, в котором сейчас принято решение, и еще по делу, которое касается прав Украины как прибрежного государства, то действительно, в этом году у нас сумма 6 млн долларов в год", - сказала Зеркаль.

"На следующий год конечно эта сумма будет меньше, поскольку работы будет гораздо меньше, если мы продолжим вести дело, которое касается иммунитета военных кораблей и неправомерности действий России, связанных с задержанием украинских военных кораблей и экипажей, то это будет одна сумма, если не продолжим - другая", - добавила она.

Ранее, в деле "Украина против России" стало известно, кто в суде ООН был на стороне РФ. Также заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль сообщила, что решение международного суда ООН можно ожидать не ранее 2022 года.

Напомним, Украина подала иск в 2017 году. Киев считает, что Россия нарушает международную Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, поддерживая боевиков на Донбассе и Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации из-за притеснения крымских татар и украинцев в аннексированном Крыму.

Ранее сообщалось, что МИД рассказал о дальнейших действиях в Международном суде ООН в деле против России.

Также мы писали, что Международный суд ООН полностью отклонил все возражения РФ по юрисдикции.