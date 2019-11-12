Районная прокуратура в Раве Мазовецкой (Польша) заявила о смерти двух граждан Украины, чьи тела были обнаружены в анаэробной холодильной камере для хранения фруктов в Садковице в Лодзинском воеводстве, сообщает RMF24.

По словам представительницы полиции Агаты Кравчик, в воскресенье дежурный офицер получил сообщение об обнаружении трупов двух мужчин на складе фруктов. Информация была предоставлена ​​владельцем хранилища, который ранее обнаружил тела граждан Украины в возрасте 28 и 46 лет в бескислородной холодильной камере.

Оба украинских гражданина жили на участке, где произошел инцидент, но пока не установлено, при каких обстоятельствах они оказались в камере, которая представляет собой контролируемую анаэробную атмосферу.

Полицейские объяснили, что войти в нее - означает подвергнуть себя смертельной опасности.

Фото: rmf24.pl

Напомним, что из фургона-холодильника во Франции спасли восемь афганских нелегалов.

Также читайте о том, что в Британии по делу о "грузовике смерти" объявили в розыск еще двух человек.