Премьер-министр Польши написал письмо в компанию Netflix, потребовав изменить документальный фильм об украинском надзирателе Иване Демьянюке и нацистских лагерях смерти "Дьявол по соседству" (The devil Next Door), действовавших во время Великой Отечественной Войны. Об этом передает ВВС Украина.

Матеуша Моравецкого возмутило, что на карте в сериале показали лагеря смерти, расположенные в пределах современных польских границ. По мнению чиновника, это является привлечением Польши к ложной ответственности, поскольку во время Второй мировой войны страну оккупировала Германия. Она вторглась в Польшу в 1939 году, что ознаменовало начало войны.

Польский премьер в своем письме гендиректру Netflix Риду Гастингсу написал, что важно "почтить память и сохранить правду о Второй мировой войне и Холокосте".

Он обвинил Netflix в том, что некоторые их фильмы содержат "существенные неточности" и "переписывают историю", но он верит, что это было допущен неумышленно. Моравецкий приобщил к письму карту Европы конца 1942 года.

В прошлом году Польша ввела законы, которые предусматривают уголовную ответственность за высказывания, которые намекают на ответственность Польши за преступления, совершенные нацистской Германией. Однако, международное возмущение побудило правительство отказаться от наказания в виде трехлетнего заключения за подобные высказывания.

"Дьявол по соседству" - сериал про уроженца Украины Ивана Демьянюка, которого обвиняли в том, что бы охранником нацистского лагеря, и оказался причастен к гибели более 28 тыс. заключенных. В 2001 году в США начался новый процесс против Демьянюка. Обвинение доказало, что он служил как минимум в Собиборе, Майданеке, Флоссенбурге, а также лагере для остарбайтеров (граждан СССР преимущественно из числа этнических русских, белорусов и украинцев) Травники. В мае 2011 года Демьянюка в суде признали виновным в пособничестве массовым убийствам. Он скончался 17 марта 2012 года. Вину не признал, заявив, что его сердце чистое.

Ранее "Страна" писала о том, что говорят односельчане о надзирателе концлагеря Демьянюке, о котором Netflix снял сериал.