Из-за сильного снегопада в Чикагском международном аэропорту имени О'Хара отменили более 1200 рейсов. Об этом сообщает ABC News.

"Из-за снега было отменено почти 1200 рейсов в Чикаго в понедельник, и более 1500 по всей стране (США)", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что при посадке в аэропорту Чикаго один из самолетов выкатился за пределы обледеневшей взлетно-посадочной полосы. По информации American Airlines, в результате инцидента никто не пострадал.

Sunrise for Milwaukee at November 11, 2019 at 06:38AM! Current temperature 20. pic.twitter.com/jpgVDhVK6L — Lindsey Slater (@LindseySlaterTV) November 11, 2019

BREAKING: @AmericanAir Flight AA4125 from @flyfrompti to @fly2ohare slides off runway in Chicago this morning. Passengers tell me everyone is OK, deplaned and on buses to terminal. Video: Joseph Lian from Greensboro. @ABC11_WTVD @ABC #ABC11 pic.twitter.com/rBwyqfVtiU — Andrea Blanford (@AndreaABC11) November 11, 2019

BYE SNOW



We are about to take off for Nashville! Just needed a quick de-ice first pic.twitter.com/bIVMc5MQQq — Hannah Hilyard WISN (@Hannah_WISN) November 11, 2019

The streets in Aurora are ice and snow covered use extra caution as it is a skating rink out here. #cowx @Denver7Traffic @DenverChannel pic.twitter.com/ECr6Xe5ngp — Daryl Orr (@WxTrackerDaryl) November 11, 2019

