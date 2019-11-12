В Черкассах появились билборды противников подписания "формулы Штайнмайера", которую они приравняли к высокой коммуналке. О

б этом пишет журналист Андрей Манчук в Facebook. Он обнародовал фотографию билборда с таким посылом, подписанным "Штабом сопротивления капитуляции".

"Украинская Партия Войны, объединяющая нацистов и либералов, пытается запугать обывателей последствиями мира на востоке страны. За время господства постмайдановских политиканов тарифы на тепло выросли на 1000%, что является рекордом даже по меркам девяностых годов. Но они все равно считают себя вправе цинично дурить сограждан", - написал Манчук.

Фото: facebook.com

Кстати, 11 октября Черкасский облсовет выступил против имплементации "формелы Штайнмайера".

Напомним, горсовет Харькова первым в Украине поддержал "формулу Штайнмайера".

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