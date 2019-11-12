Во вторник, 12 ноября, на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске были сняты все препятствия на пути ко встрече лидеров в Нормандском формате. Разведение сторон в районе н.п. Золотое, Петровское и Станица Луганская стало шагом в этом направлении. Об этом говорится на фб-странице пресс-секретаря представителя Украины в ТКГ Дарьи Олифер.

"Сегодня на заседании Трехсторонней контактной группы были сняты все препятствия на пути к встрече в нормандском формате на высшем уровне - разведение сил и средств в районе н.п. Золотое, Петровское и Станица Луганская стало последними шагами в этом направлении. Проведение встречи лидеров стран Нормандской четверки ближайшее время ускорит решение всех актуальных вопросов по урегулированию конфликта", - говорится на фб-странице Олифер.

Кроме того, отмечается, что поскольку 12 ноября в Минске по техническим причинам не состоялось заседание гуманитарной подгруппы, украинская сторона настаивала на проведении завтра, 13 ноября, видеоконференции этой подгруппы.

Ранее "Страна" сообщала, что Кремль и Париж затруднились назвать дату нормандской встречи.

А источник в офисе Владимира Зеленского назвал предположительные даты встречи нормандской четверки - 24-26 ноября.