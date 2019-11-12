Бывший глава Института национальной памяти, скандальный историк Владимир Вятрович может стать народным депутатом. Он проходит в Раду по спискам "Европейской солидарности" Петра Порошенко.

Дело в том, что из фракции "ЕС" вышла жена бывшего генпрокурора Ирина Луценко. Заменить ее в парламенте должна была следующая по списку "Солидарности" Наталья Бойко, но она откзалась от мандата.

Следующим за Бойко в списке Евросолидарности находится Владимир Вятрович, который, таким образом, может стать народным депутатом.

Это наверняка поднимет позиции партии Порошенко в среде его избирателей. И помогла этому, как ни парадоксально, Зе-команда.

Как именно - разбиралась "Страна".

"Союз Слуги народа и Евросолидарности"

Новый Кабмин уволил Вятровича в сентябре - почти сразу после своего формирования. Уж очень токсичным был этот персонаж времен Порошенко. Однако сняли главу Института почти что с почестями - так обставил это увольнение премьер Алексей Гончарук.

Он же сыграл интересную роль и в том, что экс-глава Института может вернуться в политику. Дело в том, что Наталья Бойко, которая отказалась идти в Раду вместо Ирины Луценко, решила остаться представителем Кабмина в "Нафтогазе", куда ее назнчил Гончарук.

В Раде уже выдвинули версию, что премьер таким образом подыграл Порошенко, которому было важно завести в парламент именно Вятровича. Чья персона в глазах националистической аудитории и "партии войны" укрепит позиции партии экс-президента. В отличие от малоизвестной Натальи Бойко.

То есть, Гончарук, которого назначили на его пост "слуги народа" во главе с Зеленским, по сути помог другой парламентской партии. К тому же постоянно критикующей президента и монобольшинство.

Если вспомнить, что и сам премьер до президентских выборов хвалил Порошенко, то в нынешнем его поведении удивительного мало. Однако даже во фракции "Слуги народа" начали раздаваться голоса о том, что в Раде по сути оформилась коалиция между старой и новой властями - "Слугой народа" и "Европейской солидарностью".

Начал тему депутат-мажоритарщик от "Слуги народа" Макс Бужанский.

"С интересом наблюдаю неожиданный союз Слуги Народа и Европейской Солидарности.

ЕС нужно завести в Раду Вятровича вместо Ирины Луценко, перед которым в списке стоит, стояла вернее, госпожа Бойко.

Поэтому Бойко выходит из списка, и... каким то невероятным образом оказывается советницей премьер-министра.

В связи с этим, у меня всего два вопроса:

С какой целью НАШ кабинет министров помогает Порошенко завести Вятровича в парламент?

Не дох@я ли у нас порошенковских людей в кабинете министров и вокруг него?".

"Кадры Порошенко усиливают команду Зеленского". Реакция соцсетей

Юрист Андрей Портнов повторил мысль Бужанского по поводу новой коалиции в Раде.

"Сегодняшнее продвижение по списку ЦИК во фракцию Порошенко одиозного рогуля Вятровича, состоявшееся благодаря подковерному назначению одного из членов партии Порошенко на работу к премьеру Гончаруку ещё раз подтверждает слова, что мы имеем дело с реальной коалицией двух, а не одной политических сил - Слуги Народа и ЕС Порошенко.

Токсичный Порошенко, проиграв выборы, полностью пронизал в правительство и генеральную прокуратуру.

Начинайте потихоньку умножаться на ноль, коалиция Порошенко. Так вы долго не протянете".

Он же добавил: "Друзья, нет возражений, если образовавшуюся коалицию Слуги Народа и Европейской Солидарности для простоты буду называть коалиция Порошенко?"

Ту же тенденцию подметил телеведущий Макс Назаров: "Вятрович стал народным депутатом от Европейской солидарности. Схема проста. Луценко заболела и сложила мандат, следующая в списке была госпожа Бойко. Но сегодня, ох как неожиданно, премьер министр взял советником ту самую госпожу Бойко (на самом деле она работала у Гончарука еще с сентября - Ред.). И вот, звёздный час самого историчного историка Вятровича настал.

Пост, на самом деле, не про скандального экс директора института нацпамяти. А про премьер министра, уже даже не латентного поклонника Порошенко. Эх, Володимир Зеленський, сложно Вам будет. Но учатся же на своих ошибках - и президенты, и народы".

Телеведущий Василий Апасов: "Вятрович перемен! Ха, тут Ирина Луценко прекратила свою депутатскую каденцию, и на ее место должен зайти новый депутат из ЕвроБПП.

По очереди, нардепом должна была зайти госпожа Бойко, однако, как я прочитал Ігор Мосійчук, что она отказалась в пользу работы советником нашего Премьера (хорошая там компания собралась). И вуаля, следующим в списке оказался наш "любимый" экс-декоммунизатор Вятрович.

Экс-депутат Игорь Мосийчук пишет о том же: "Следите за руками! Але-оп и Владимир Вятрович - народный депутат!

После сложения полномочий Луценко следующей в парламент по спискам ЕС должна зайти госпожа Бойко, но она отказывается от депутатского мандата и идет работать советником у ... премьер-министра Алексея Гончарука, а ЦИК теперь обязана признать новоизбранным народным депутатом Владимира Вятровича. С чем его и поздравляем!"

Другие комментаторы обсуждали сам факт возвращения Вятровича.

Главред "Страны" Игорь Гужва предположил, что в Раде он затмит самого Порошенко: "Путь Вятровичу в Раду открыт. 272 голоса за лишение мандата Ирины Луценко. Может Вятрович - это будущий лидер партии Евросолидарность?

Может он с Порошенко как Бандера с Мельником поступит? Как думаете?"

"Мне кажется - это просто подарок для Макс Бужанский. Вангую, с дня на день будет создано депутатское объединение "Национальной памяти". Коридорам Верховной Рады будет дан статус улиц, а потом их начнут резко переименовывать в рамках программы декоммунизации", - написал Василий Апасов.

При этом много националистов Вятровича поддержали.

Свободовец Александр Аронец заявил, что пришествие Вятровича - это хорошо, но тоже отметил, что кадры Порошенко усиливают команду Зеленского: "Искренне рад за Volodymyr Viatrovych, который, вероятно скоро станет нардепом! Очень хорошее усиление для парламента, который кишит ватой и агентурой Кремля. Это тот редкий случай, когда шило (Ирина Луценко) изменилось не на мыло))

А еще, очень рад, что кадры Порошенко (более в очереди на мандат была Наталья Бойко, а Владимир после нее) усиливают команду Зеленского, ведь Наталья Бойко станет советницей Гончарука))) Вот это Санта-Барбара)) А за Владимира искренне радуюсь!".

"Вятрович - нардеп! Фракция ЕС станет еще сильнее и еще аторитетнее Это общая победа всей оппозиции. Браво Порошенко, который уговорил другую кандидатку не брать мандат! Все будет ЕС, все будет Украина!" - написал экс-нардеп от БПП Александр Бригинец.