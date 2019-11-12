Миссия Международного валютного фонда приедет в Киев в четверг, 14 ноября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба представительства МВФ в Украине.

Как отметил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, миссия МВФ продолжит обсуждение новой программы с Украиной. "Миссия МВФ во главе с г-ном Роном ван Роденом начнет свою работу в Киеве в этот четверг 14 ноября 2019 года для продолжения обсуждений с представителями власти относительно новой программы, которая поддерживается Международным валютным фондом", - сказал он.

До этого миссия Международного валютного фонда находилась в Киеве 12-26 сентября. Миссия начала обсуждение новой трехлетней программы при поддержке МВФ в рамках механизма расширенного финансирования.

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