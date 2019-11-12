Все правление НБУ готово выступить поручителями восьмерых банкиров, которым НАБУ сообщило о подозрении в завладении 1,2 млрд грн "VAB Банка", выделенных в качестве стабилизационного кредита. Об этом заявила первый замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова на своей странице в соцсети.

"Мы, полный состав Правления НБУ, сейчас в Киеве, находимся возле здания Высшего антикоррупционного суда в ожидании начала рассмотрения дела по обвинению бывших работников НБУ в злоупотреблениях при предоставлении стабкредита VAB банка в 2014 году", - говорится в подписи к опубликованному Рожковой видео.

Ранее "Страна" подробно освещала падение "VAB Банка".

Также мы сообщали, что после начала задержаний по делу VAB Банка Олег Бахматюк заявил о желании вернуться в Украину и погашать казне по миллиарду в год.