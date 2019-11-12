11 ноября Верховная рада поддержала досрочное прекращение полномочий нардепа от "Европейской солидарности" Ирины Луценко. Решение поддержали 275 депутатов. Теперь в Верховную Раду по спискам партии Порошенко заходит скандальный историк Владимир Вятрович.

Жена бывшего генпрокурора решила досрочно сложить депутатские полномочия, сославшись на состояние здоровья. "Сообщаю, что подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий. Состояние здоровья не дает мне возможности работать в полную силу, а отлеживаться за спинами команды не привыкла", - написала она в Facebook.

Фото: Ирина Луценко

После того, как из фракции "ЕС" вышла Луценко, следующей по списку "Солидарности" должна была стать Наталья Бойко. При Порошенко она работала заместителем министра энергетики - занималась евроинтеграцией. Однако, как сообщила нардеп "ЕС" Ирина Фриз, Бойко в Раду не пойдет, так как отказалась от мандата. Следующим за Бойко в списке Евросолидарности находится Владимир Вятрович, который, таким образом, может стать народным депутатом.

Ранее "Страна" разбиралась, почему на самом деле Ирина Луценко хочет уйти из Рады.