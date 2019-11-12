На подконтрольной территории Луганской области горняки шахты "Горная" решили не подниматься на поверхность после завершения первой смены. Таким образом шахтеры организовали акцию протеста под землей из-за невыплаты зарплаты. Об этом на своей странице в соцсети написал глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"На шахту срочно прибыл руководитель Луганской гражданско-военной администрации Сергей Гайдай, который пообещал, что заработная плата горнякам будет выплачена до пятницы. Однако горняки уже не очень верят обещаниям власти и поэтому вынуждены начать акцию протеста в подземных условиях", - сообщил Волынец.

По словам автора поста, зарплату горнякам выплатят не ранее среды следующей недели, 20 марта. Об этом стало известно после разговора Михаила Волынца с министром энергетики и защиты окружающей среды Алексеем Оржель.

"Мы предупреждали органы власти и лично премьер-министра Алексея Гончарука, что терпение у шахтеров не вечно. Протест горняков на шахте "Горная" может стать началом широкомасштабной акции горняков государственных угледобывающих предприятий. Потому задолженность по выплате заработной платы горнякам уже составляет 1,559 млрд грн", - добавил Волынец.

Фото: facebook.com

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