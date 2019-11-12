Украинская делегация должна вернуться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в январе 2020 года. Об этом заявил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина.

"Я считаю, что январь - это возможность вернуться в Ассамблею, показать, что мы способны на жесткие решения, если наши интересы жестко игнорируются. Бросать Ассамблею раз и навсегда - это неправильно категорически", - заявил он. Кулеба сообщил, что в январе произойдет "перезагрузка" ПАСЕ, поскольку ожидается смена руководства организации. "В январе произойдет перезагрузка Ассамблеи, сменится председатель, люди, которые ногами, руками, ушами и глазами возвращали Россию в ПАСЕ, потеряют свои должности. Появится шанс на обновление", - добавил он.

Фото: Дмитрий Кулеба

Верховная рада Украины отказалась направлять свою делегацию на открывшуюся в Страсбурге осеннюю сессию ПАСЕ в знак протеста против принятого организацией летом нынешнего года решения восстановить в полном объеме права российской делегации.

Делегация РФ в ПАСЕ была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов в апреле 2014 года после воссоединения Крыма с Россией.

Напомним, что Украина и еще 4 страны создали группу "Балтик плюс" в ПАСЕ и отказались от отмечания юбилея Ассамбели.

Также мы писали о том, что Макрон поддержал возвращение РФ в ПАСЕ.