Сегодня в Украине отмечают День работников радио, телевидения и связи, в мире - день терпимости и 81-й день рождения исполняется спортивной дисциплине самбо. Именины празднуют Анны, Александры, Владимиры, Иваны и Николаи.

Праздники Украины

В 1994 году по указу президента Леонида Кучмы учредили День радио, телевидения и связи. Это профессиональный праздник всех работников СМИ: журналистов, радио- и телеведущих, а также связистов и радиотехников, провайдеров сети и работников почтовой связи.

Народные и церковные праздники

Сегодня православные отмечают день преподобной Анны - дочери киевского князя Всеволода Ярославича, которая была помолвлена с византийским царевичем, но брак не состоялся потому, что жениха насильно постригли в монахи. После этого Анна решила посвятить жизнь служению богу. Около 1086 года она основала женский Андреевский монастырь и стала его первой игуменьей. Девочек здесь обучали пению, грамоте и различным ремеслам. Анна Всеволодовна участвовала в делах церкви и государства. Так, после смерти митрополита Иоанна она посетила Византию и вернулась домой с новым митрополитом.

Наши предки говорили "Анна без снега - не жди хлеба", предсказывая будущий урожай. Если день был морозным, это сулило неурожай: "Анна холодная - осень голодная". Если дрова в печи сильно горели, ждали бурю. Девушки брались в этот день за рукоделие: ткали лен, пряли пряжу.

Международные праздники

Сегодня международный день, посвященный терпимости в честь равного права на самовыражение и возможность для социального и экономического развития вне зависимости от национальности и цвета кожи. Идея праздника заключается в борьбе с различными формами дискриминации: антисемитизмом, расизмом и ксенофобией.

События и даты

В 1582 году Иван Грозный в припадке гнева нанес смертельный удар своему сыну царевичу Ивану.

В 1848 году в Лондоне свой последний концерт дал великий польский композитор и пианист Фредерик Шопен.

В 1906 году в Англии запатентовали первую кинокамеру.

В 1938 году родилась борьба самбо - спортивная дисциплина о самозащите без оружия. Изначально единоборство предназначалось для нейтрализации преступников, диверсантов и террористов (для сотрудников органов внутренних дел).

Болевой прием на голень Фото: wikipedia

В 1945 году учредили ЮНЕСКО - Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры.

В 1990 на экраны США вышла любимая многими рождественская комедия "Один дома".

В 2010 году состоялась помолвка принца Уильяма и Кейт.

Именины

Сегодня День ангела Анны, Александра, Богдана, Василия, Владимира, Ивана, Николая, Сергея, Федора.