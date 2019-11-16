Сегодня в Украине отмечают День работников радио, телевидения и связи, в мире - день терпимости и 81-й день рождения исполняется спортивной дисциплине самбо. Именины празднуют Анны, Александры, Владимиры, Иваны и Николаи.
Праздники Украины
В 1994 году по указу президента Леонида Кучмы учредили День радио, телевидения и связи. Это профессиональный праздник всех работников СМИ: журналистов, радио- и телеведущих, а также связистов и радиотехников, провайдеров сети и работников почтовой связи.
Народные и церковные праздники
Сегодня православные отмечают день преподобной Анны - дочери киевского князя Всеволода Ярославича, которая была помолвлена с византийским царевичем, но брак не состоялся потому, что жениха насильно постригли в монахи. После этого Анна решила посвятить жизнь служению богу. Около 1086 года она основала женский Андреевский монастырь и стала его первой игуменьей. Девочек здесь обучали пению, грамоте и различным ремеслам. Анна Всеволодовна участвовала в делах церкви и государства. Так, после смерти митрополита Иоанна она посетила Византию и вернулась домой с новым митрополитом.
Наши предки говорили "Анна без снега - не жди хлеба", предсказывая будущий урожай. Если день был морозным, это сулило неурожай: "Анна холодная - осень голодная". Если дрова в печи сильно горели, ждали бурю. Девушки брались в этот день за рукоделие: ткали лен, пряли пряжу.
Международные праздники
Сегодня международный день, посвященный терпимости в честь равного права на самовыражение и возможность для социального и экономического развития вне зависимости от национальности и цвета кожи. Идея праздника заключается в борьбе с различными формами дискриминации: антисемитизмом, расизмом и ксенофобией.
События и даты
В 1582 году Иван Грозный в припадке гнева нанес смертельный удар своему сыну царевичу Ивану.
В 1848 году в Лондоне свой последний концерт дал великий польский композитор и пианист Фредерик Шопен.
В 1906 году в Англии запатентовали первую кинокамеру.
В 1938 году родилась борьба самбо - спортивная дисциплина о самозащите без оружия. Изначально единоборство предназначалось для нейтрализации преступников, диверсантов и террористов (для сотрудников органов внутренних дел).
Болевой прием на голень Фото: wikipedia
В 1945 году учредили ЮНЕСКО - Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры.
В 1990 на экраны США вышла любимая многими рождественская комедия "Один дома".
В 2010 году состоялась помолвка принца Уильяма и Кейт.
Именины
Сегодня День ангела Анны, Александра, Богдана, Василия, Владимира, Ивана, Николая, Сергея, Федора.